Согласно котировкам, ЦСКА снова победит «Басконию» в 1/4 финала Евролиги

20 апреля состоится 2-й матч 1/4 финала баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Начало — в 20:00 мск. ЦСКА ведёт в серии 1-0.

Букмекеры отдают преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.19. Шансы испанского клуба оценены в 7.10, поставить на ничью после 40 минут матча можно за 19.0.

Ставку на победу «Басконии» с учётом ОТ можно сделать за 6.70, а на победу ЦСКА — за 1.13 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на тотал больше 169,5 очка — 1.95, а на тотал меньше 169,5 очка — 1.95.