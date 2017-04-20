На Филиппинах арестовали 55 китайцев, входивших в незаконную игорную группировку

Филиппинские сотрудники органов правопорядка провели рейд по району Батаан, расположенном к северу от столицы страны, и арестовали 55 граждан Китая, которые были членами незаконной игорной группировки. По словам властей, арестованные «представляют угрозу для общественной безопасности».

Бюро иммиграции определило 17 из 55 арестованных: Чэнь Лихуэй, Линь Цюлун, Линь Цюху, Линь Цинхуа, Линь Цюхуан, Чжу Чэньхуэй, Чэнь Фань, Линь Тинтин, У Сюнгсионг, Линь Хайян, Чжан Лили; Шэнь Вейбинг, Гао Циншань, Ши Жибин, Фан Цзе, Чэнь Житянь и Ли Цзяньфэн.

У каждого из этих людей есть как минимум одна судимость за экономические преступления.