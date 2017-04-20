«Монреаль» Радулова победит «Рейнджерс» в пятом матче серии, считают букмекеры

21 апреля состоится 5-й матч 1-го раунда плей-офф НХЛ между «Монреаль Канадиенс» с (за который выступают Александром Радулов, Андрей Марков и Алексей Емелин) и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Павлом Бучневичем. Начало — в 2:00 мск. Счет в серии — 2-2.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Монреаля» в основное время за 2.13. Шансы «Рейнджерс» оценены в 3.13. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.92.

Ставку на победу «Монреаля» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.67, а на победу «Нью-Йорка» — за 2.34 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.94, на ТМ 5,5 шайбы — 1.46.