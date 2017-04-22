«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 67.0

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Челси». Встреча состоится 22 апреля, начало — в 19:15 мск.

Ставка: в каждом тайме обе забьют, подадут по угловому и получат по карточке за 67.00 (см. все коэффициенты).

«У «Челси» шикарная статистика в матчах со «шпорами»: всего 2 поражения в 16 последних играх. С другой стороны, «Тоттенхэм» выиграл уже 8 матчей во всех турнирах подряд и выглядит очень опасно. Ну а раз результат предсказать трудно и любая ставка будет риском, я бы не стал стесняться и поставил небольшую сумму на большой коэффициент», — сказал Сэвидж.