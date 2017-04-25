«Клипперс» без Гриффина одолеют «Юту» в 5-м матче серии, уверены букмекеры

26 апреля состоится 5-й матч 1-го раунда плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Юта Джаз». Начало — в 5:30 мск. Счёт в серии — 2-2. Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин на прошлой неделе выбыл из строя до конца сезона.

Букмекеры отдают предпочтение «Клипперс» и предлагают поставить на хозяев в основное время за 1.79. Шансы «Юты» оценены в 2.45, поставить на ничью после 48 минут игры можно за 13.0.

Ставку на победу «Клипперс» с учётом ОТ можно сделать за 1.69, а на победу «Джаз» — за 2.31 (см. все коэффициенты).

Коэффициент на ТБ 190,5 очка — 1.46, а на ТМ 190,5 очка — 2.58.