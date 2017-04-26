Букмекеры оценили шансы Шараповой выиграть первый матч после дисквалификации

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова (WC) выйдет на корт в матче первого круга турнира в Штутгарте с итальянкой Робертой Винчи сегодня, 26 апреля, в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что для Марии этот поединок станет первым после возвращения в WТА после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Букмекеры не сомневаются в победе Шараповой (1.34), поставить на Винчи можно за 3.44. (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, матч не получится упорным: коэффициент на ТБ 21,5 гейма — 2.18, а на ТМ 21,5 гейма — 1.70. Поставить на то, что для выявления победительницы потребуется третий сет, можно за 2.75.