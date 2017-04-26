«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 9.00

Бывший игрок «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса, а ныне популярный эксперт William Hill Робби Сэвидж дал прогноз на матч 28-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Встреча состоится 26 апреля, начало — в 22:00 мск.

Ставка: «Тоттенхэм» в каждом тайме забьёт и подаст больше трёх угловых за 9.00 (см. все коэффициенты).

«В последнее время «Пэлас» набрал хороший ход, но «Тоттенхэм» должен победить — они сильнее, и им нужнее. «Шпоры» уже вылетели из Кубка, а в случае потери очков закончится и чемпионская гонка. Думаю, мотивированный «Тоттенхэм» своё возьмёт», — сказал Сэвидж.