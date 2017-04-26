Полузащитник «Бёрнли» Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки на спорт

Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника «Бёрнли» Джои Бартона на 18 месяцев за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт. Представители «Бёрнли» заявили, что обжалуют данное решение.

По данным ФА, в период с 2006 по 2016 год Бартон сделал 1260 ставок на футбольные матчи, выступая при этом за английские клубы. Полузащитник полностью признал свою вину.

Во время выступлений за шотландский клуб «Рейнджерс» Бартон уже отбывал дисквалификацию за увлечение беттингом. В Шотландии футболист сознался в совершении 44 ставок на футбольные матчи. При этом Бартон не делал ставок на игры «Рейнджерс». Тогда срок дисквалификации составил 1 матч.

В «Бёрнли» 34-летний Бартон вернулся в декабре 2016 года и с тех пор провёл 14 матчей, забив 1 гол.

Футбольная ассоциация Англии: Бартон сделал 1260 ставок за последние 10 лет