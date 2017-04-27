ПФК ЦСКА: на нашем стадионе рекламы букмекеров до конца чемпионата не будет

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян прокомментировал отсутствие рекламы букмекерских компаний на «ВЭБ Арене» в матче 25-го тура РФПЛ между «армейцам» и «Локомотивом» (4:0).

«Клуб не до конца определился со своей позицией по этому вопросу, поэтому до конца чемпионата рекламы букмекерских компаний на «ВЭБ Арена — Арена ЦСКА», скорее всего, не будет. Могут ли быть последствия из-за такого решения? Думаю, что нет. Обычно такие решения принимаются общим собранием. По моей информации, вопрос каких-то санкций не обсуждался. А если и обсуждался, то не знаю, насколько это имеет официальный характер», — сказал Зарубьян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

Напомним, ранее РФПЛ заключила спонсорский контракт с букмекерскими компаниями «Олимп», «Леон» и «Лига Ставок». Начиная с 23-го тура реклама данных букмекеров должна была появиться на всех стадионах команд Премьер-Лиги.

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