БК «Лига Ставок» заключила контракт с Всероссийской федерацией волейбола

Букмекерская компания «Лига Ставок» объявила о подписании спонсорского соглашения с Всероссийской федерацией волейбола.

Подписанное сторонами соглашение определяет порядок взаимодействия БК «Лига Ставок» с Всероссийской федерацией волейбола, которая является организатором крупнейших турниров по волейболу и пляжному волейболу среди мужских и женских клубов.

«Мы признательны букмекерским компаниям за внимание к одному из самых популярных игровых видов спорта в России и готовы начать взаимное сотрудничество с организаторами пари на волейбольные матчи», — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко.