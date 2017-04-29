Прогноз Валуева на бой Джошуа — Кличко: украинец одержит победу

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев сделал прогноз на бой Энтони Джошуа — Владимир Кличко в супертяжёлом весе за титулы суперчемпиона по версии WBА, чемпиона мира IBF и IBO.

Ставка: победа Владимира Кличко за 3.00 (см. все коэффициенты на бой)

«Назову несколько моментов, которые заставляют меня отдать пальму первенства Кличко. Огромный опыт, громадное желание выиграть, и я просто позволил себе взглянуть на ставки. Ребята, самым большим стимулом, так всегда и было, является вознаграждение. И в данном случае ставки явно не в пользу Кличко-младшего. Вот именно эта затравка и будет придавать излишней прыти украинскому боксёру. Ну и ещё огромное количество вещей, которые, на мой взгляд, позволят в поздних раундах одержать Владимиру победу.

Смотрите за его джэбом и левым боковым, которым он всегда славился. Но, скорее всего, нокаут будет дополнительно нанесён с помощью кросса или прямого удара правой, но обязательно после разведки левой. Скорее всего, это будут поздние раунды — те раунды, к которым так не привык Джошуа», — рассказал Валуев.

Бой Джошуа — Кличко начнётся ориентировочно 30 апреля в 00:15 по московскому времени.