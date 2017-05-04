Доход Bet-at-home в первом квартале вырос на 23% и составил € 37,2 млн

Букмекерская компания Bet-at-home представила финансовый отчёт за первый квартал 2017 года.

Общий доход от ставок и азартных игр в первом квартале года составил € 37,2 млн ($ 40,5 млн), что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила € 7,5 млн. Кроме того, прибыль до уплаты процентов и налогов снизилась с € 7,3 млн до $ 4,6 млн.

«С точки зрения текущей ситуации и при неизменном бюджетном и налоговом законодательстве руководство ожидает, что в 2017 финансовом году суммарный доход от ставок и азартных игр составит 144 миллиона евро», — говорится в заявлении компании.