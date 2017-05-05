Аналитики оценили шансы сборной России начать ЧМ по хоккею с победы над Швецией

5 мая в матче группового этапа ЧМ-2017 по хоккею сыграют сборные Швеции и России. Начало — в 17:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Швеции в основное время за 2.50. Шансы России оценены в 2.46, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.40 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу сборной Швеции с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.96, а на победу России — за 1.94.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.26, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.71.