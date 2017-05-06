Согласно котировкам, «Барселона» легко победит «Вильярреал» в чемпионате Испании

6 мая в матче 36-го тура Примеры встретятся «Барселона» и «Вильярреал». Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на победу хозяев за 1.17. Шансы «Вильярреала» на победу оценены коэффициентом 16.0. Поставить на ничью можно за 9.30.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.19, а на ТМ 2,5 гола — за 4.70 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Также аналитики убеждены, что Лионель Месси (1.38) и Луис Суарес (1.51) забьют хотя бы по одному мячу.