Власти Нью-Йорка планируют легализовать онлайн-покер

Власти штата Нью-Йорк намерены легализировать онлайн-покер. Финансовый комитет сената передал законопроект S-3898, согласно которому покер классифицируется как игра навыков и подлежит легализации и регулированию.

Сейчас покер считается в штате азартной игрой, что делает его незаконным. В случае принятия законопроекта он будет реклассифицирован и легализован. Эксперты считают, что законопроект будет одобрен до конца 2017 года.

В случае легализации онлайн-покера налог составит 15% от валового дохода.