БК «Олимп» подписала соглашение с Российской федерацией баскетбола

Букмекерская компания «Олимп» подписала договор с управляющим органом российского баскетбола — РФБ. Об этом «Чемпионату» сообщили в компании.



Соглашение заключено в рамках исполнения «Олимпом» требований федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

В рамках поддержки национальных спортивных федераций «Олимп» получил право на использование на своём сайте символики проводимых Российской федерацией баскетбола соревнований.



«РФБ во главе с президентом федерации Андреем Кириленко активно продвигает российский баскетбол. Инициативная менеджмент-команда РФБ вызывает у нас исключительную симпатию своими профессиональными шагами по развитию этого прекрасного вида спорта. Будем рады будущему продуктивному сотрудничеству с федерацией», — отметили в «Олимпе».



В свою очередь, президент РФБ Андрей Кириленко также прокомментировал подписание соглашения с букмекером: «БК «Олимп» стала одной из первых букмекерских контор, которая обратилась к нам с предложением о подписании подобного соглашения. Мы благодарны команде «Олимпа» за оперативное и профессиональное решение связанных с его заключением вопросов и надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество».