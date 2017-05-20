«Анахайм» выйдет вперёд в полуфинале Кубка Стэнли с «Нэшвиллом», думают эксперты

21 мая состоится 5-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Начало — в 2:15 мск. Счёт в серии — 2-2.

Букмекеры считают «Анахайм» фаворитом и предлагают поставить на хозяев гостей в основное время за 2.40. Шансы «Нэшвилла» оценены в 2.81, поставить на ничью после 60 минут игры можно за 3.90 (см. все коэффициенты).

Ставку на победу «Дакс» с учётом ОТ и буллитов можно сделать за 1.85, а на победу «Предаторз» — за 2.07.

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.42, а на ТМ 5,5 шайбы — 1.63.