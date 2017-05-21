Аналитики: «Питтсбург» Малкина выйдет вперёд в полуфинале НХЛ с «Оттавой»

21 мая состоится 5-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Оттавой Сенаторз». Начало — в 22:00 мск. Счёт в серии — 2-2.

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.85. Шансы «Оттавы» оценены в 4.06. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.

Ставку на победу «Сенаторз» с учётом ОТ можно сделать за 2.85, а на победу «Пингвинз» — за 1.49 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.36, на ТМ 5,5 шайбы — 1.66.