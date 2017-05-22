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Е. Калешин: букмекеры проявляют к «Кубани» неуважение, давая такие коэффициенты

22 мая 2017, понедельник. 10:00. Ставки

Тренер «Кубани» Евгений Калешин после домашнего матча 38-го тура ФНЛ с клубом «Спартак-Нальчик» (3:1) ответил на вопрос о подозрительных коэффициентах на игру. «Спартак-Нальчик» потерпел поражение и вылетел из ФНЛ.

«Кубань» в такие игры не играет! Было ли это дополнительной мотивацией? Не знаю, может быть, футболисты следят за этим… Думаю, что те букмекерские конторы, которые выставляют такие коэффициенты на матчи «Кубани», наверное, проявляют неуважение к нам», — цитирует Калешина официальный сайт «Кубани».

Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
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Кубань Спартак-Нальчик Евгений Калешин
Новости. Ставки
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