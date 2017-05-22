Президент БК «Лига Ставок»: встреча с Мутко ускорит подписание соглашения с РФС

Президент Первой СРО и букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский рассказал «Чемпионату», как рекомендации Виталия Мутко поспособствуют заключению спонсорских соглашений с российскими спортивными федерациями.

«Мы долгое время не могли прийти к соглашению с Российским футбольным союзом (РФС). 4 апреля нами в адрес РФС был направлен вариант партнёрского соглашения в соответствии с законодательством. И до совещания, до 18 мая, мы не могли подписать это соглашение. Но теперь, я думаю, с подачи вице-премьера будет найдена приемлемая и справедливая для обеих сторон схема, и соглашение будет подписано», — сообщил Красовский.

18 мая вице-премьер РФ Виталий Мутко провёл совещание с букмекерами и представителями крупнейших спортивных федераций России. В ходе встречи Мутко призвал глав спортивных федераций активнее сотрудничать с букмекерами, заключать спонсорские контракты, которые позволят получить дополнительные источники финансирования.