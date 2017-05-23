«Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз»: прогноз на 6-й матч от «Чемпионата»

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на шестой матч полуфинальной серии Кубка Стэнли «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз».

Ставка: победа «Оттава Сенаторз» с учётом ОТ с коэффициентом 2.32 (см. все коэффициенты на матч).

«С шестым матчем серии „Нэшвилл“ — «Анахайм» вчера получилось разобраться. Теперь перемещаемся на Восток, где «Питтсбург» из отстающих наконец-то выбился в лидеры, разгромив «Оттаву» 7:0 в пятом матче. Заявка сделана более чем серьёзная. Но мне всё-таки кажется, что ещё ничего не закончено в этом противостоянии. Жуткое поражение мобилизует «Сенз» и немного расслабит действующих обладателей Кубка Стэнли.

Порой лучше один раз проиграть вот так, без всяких шансов, чем в нескольких матчах подряд уступать 1 шайбу. Достаточно опытных людей в составе «Оттавы», чтобы принять предыдущую неудачу. В памяти всплывает эпизод из прошлогодней серии между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» в Кубке Гагарина. Тогда уфимцы были уничтожены в Казани в шестом матче, но на седьмой собрались и выиграли серию. Предположу, что «Оттава» озлобится и даст решительный отпор. Седьмому матчу в серии быть, хоть в это и не очень верят букмекеры".

Начало матча — 24 мая в 03:00 по московскому времени.