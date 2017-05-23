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«Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс»: прогноз на 4-й матч от «Чемпионата»

23 мая 2017, вторник. 23:00. Ставки

Обозреватель «Чемпионата» Александр Служаков сделал прогноз на четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс».

Ставка: победа «Кливленд Кавальерс» при условии, что Леброн Джеймс реализует 3 и более трёхочковых с коэффициентом 2.3 (см. все коэффициенты на матч).

«Предыдущий матч стал худшим для лидера „Кливленда“ Леброна Джеймса за очень долгое время. Всего 11 очков набрал Король. До этого наименьший результат по ходу нынешнего плей-офф — 25. Поэтому не стоит удивляться, что „Кавс“ потерпели первое поражение после 10 кряду успешных встреч. Удивительно другое — «Бостон» сумел собраться и выиграть без своего ведущего игрока Айзеи Томаса.

Но не верю, что произойдёт ещё одно чудо. «Голден Стэйт» уже ждёт «Кливленд» в финале. Зачем сейчас тратить лишние силы? Уверен, что «Кавальерс» выиграют четвёртый матч, а Джеймс вернётся к своим обычным статистическим показателям. За 30 очков он наверняка наберёт. Но ставку предлагаю такую — «Джеймс реализует 3 и более трёхочковых бросков и победа „Кливленда“. Сегодня у Леброна будет залетать почти всё».

Начало матча — 24 мая в 03:30 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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