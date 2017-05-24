Тарпищев: букмекеры должны отчислять доходы от всех турниров с участием россиян

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предложил внести изменения в законодательство и обязать российских букмекеров совершать целевые отчисления от доходов, полученных от приёма ставок на все без исключения турниры с участием участием российских спортсменов, клубов и сборных команд. Такое заявление чиновник сделал 23 мая в ходе выступления на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«В качестве дополнительных источников финансирования подготовки спортивного резерва важным инструментом стал принятый закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта».

В то же время предусмотренные данным законом случаи целевых отчислений на спорт со стороны букмекерских контор представляют лишь малую часть от их деятельности, а в ряде видов спорта неразрывная интегрированность российских спортсменов и спортивных организаций в международное спортивное правовое пространство не позволит реализовать заложенные в законе принципы в полном объёме в существующей редакции.

В этой связи предлагается внести изменения в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», распространив дополнительные действующие законы на случаи, предусматривающие отчисления соответствующим организациям от ставок, принимаемых букмекерскими конторами на выступления российских спортсменов, клубных и сборных команд в любых соревнованиях.

Предлагаю получаемые таким образом денежные средства либо в полном объёме направлять на цели подготовки резерва, либо поменять соотношение. Сейчас предусматривается перечисление только 20% на резервы, а на профессиональный спорт – 80%", — рассказал Тарпищев.

Согласно действующему законодательству букмекеры ежеквартально отчисляют 5 % (но не менее 15 млн рублей) от своего дохода на развитие спорта российским федерациям в случае, если оператор принимает ставки на соревнования, проводимые этими федерациями. Приём ставок на соревнования, проводящиеся иностранными федерациями, не требует отчислений от букмекеров даже если в турнирах принимают участие представители России и даже если турниры проходят на территории России (например ЧМ-2018, организатором которого является ФИФА).