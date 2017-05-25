«Питтсбург» — «Оттава»: букмекеры оценили шансы команд в решающем матче серии

26 мая состоится 7-й матч полуфинала плей-офф НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» (с Евгением Малкиным) и «Оттава Сенаторз». Начало — в 3:00 мск. Счёт в серии — 3-3.

Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.86. Шансы «Оттавы» оценены в 4.04. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.14.

Ставку на победу «Сенаторз» с учётом ОТ можно сделать за 2.80, а на победу «Пингвинз» — за 1.50 (см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, игра будет малорезультативной: коэффициент на ТБ 5,5 шайбы — 2.50, на ТМ 5,5 шайбы — 1.60.