В Санкт-Петербурге подросткам официально запретят посещать букмекерские клубы

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко одобрил законопроект, запрещающий несовершеннолетним гулять ночью по кладбищам, подвалам и крышам домов без сопровождения взрослых.

«Предлагаемые изменения устанавливают дополнительные гарантии безопасности несовершеннолетних в общественных местах и на различных объектах городской инфраструктуры, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья. Они позволят снизить уровень детского травматизма, предупредить причинение вреда духовному и нравственному развитию несовершеннолетних, оградить несовершеннолетних от негативного воздействия табачного дыма на их организм, а также направлены на профилактику правонарушений и иных происшествий с участием несовершеннолетних», — сказал лидер фракции «Единой России» в законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко.

Тетердинко в законопроекте предлагает включить в список мест, в которых нахождение подростков запрещается, стрип-клубы, букмекерские конторы, кальянные и вейп-кафе.

Игра в онлайн- и оффлайн-букмекерских конторах в России разрешается по достижении 18-летнего возраста.