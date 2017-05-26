«Арсенал» — «Челси»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Англии

27 мая в финальном матче Кубка Англии встретятся «Арсенал» и «Челси». Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Арсенала» за 4.74. Шансы «Челси» на победу оценены коэффициентом 1.78. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.86.

Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.79, а на ТМ 2,5 гола — за 2.14 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.73. Коэффициент на итоговую победу «Арсенала» — 3.26, а на победу «Челси» — 1.37.

Самые вероятные авторы голов — Диего Коста (1.90) и Алексис Санчес (2.38).