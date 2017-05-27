Прогноз Талалаева на матч «Арсенал» — «Енисей»: обе команды забьют

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Андрей Талалаев сделал прогноз на ответный матч за право в следующем сезоне играть в Премьер-Лиге «Арсенал» Тула — «Енисей».

Ставка: обе забьют за 2.27 (см. все коэффициенты на матч)

«На мой взгляд, это одна из самых интересных футбольных игр воскресенья. С нетерпением жду развития событий. Честно говоря, мои симпатии будут на стороне подопечных Андрея Тихонова. Всегда болею за команду, которая хочет забить на один гол больше, а не пропустить на один меньше. Сейчас главный тренер «Енисея» вместе с парнями бьётся за всю Футбольную национальную лигу, чтобы показать, что и там ребята не лыком шиты.

Надеюсь, после этой встречи мы всё-таки будем говорить о футболе, а не о предвзятых судейских решениях и административном ресурсе. Если так и будет, то считаю «Енисей», даже несмотря на то, что Тула забила мяч в гостях в первой игре, фаворитом двухраундового противостояния.

«Енисей» после стартового матча поверил в свои силы ещё больше, вырвав в концовке встречи победу. Плюс подопечные Андрея Тихонова редко уходят с поля без забитого мяча, и, если в ответной игре «Енисей» забьёт, шансы на выход в высший дивизион велики.

С другой стороны, «Арсенал», который, видимо, не думал, что красноярцы навяжут борьбу, сейчас уже не будет играть спустя рукава. Во втором тайме первого поединка подопечные Сергея Кирьякова стали показывать не свойственный им, более прагматичный, агрессивный, прямолинейный футбол, с навалом в штрафную площадь соперника. Думаю, во втором матче мы увидим примерно такой же «Арсенал». Но уже Максимов, Расич, Комбаров будут работать на 200 процентов. Хотя вскрыть оборону «Енисея» очень непросто, поверьте.

Считаю, встреча будет результативной. Рекомендую обратить внимание на вариант «обе забьют»», — приводит слова Талалаева сайт БК «Лига Ставок».

Матч «Арсенал» — «Енисей» состоится 28 мая в Туле. Начало встречи — 18:00 мск. В первой игре «Енисей» одержал победу со счётом 2:1.