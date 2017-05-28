Букмекеры оценили шансы «Арсенала» отыграться с 1:2 и не пустить «Енисей» в РФПЛ

28 мая в ответном стыковом матче за место в РФПЛ встретятся тульский «Арсенал» и «Енисей». Начало встречи — в 18:00 мск. Дома «Енисей» победил со счётом 2:1.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Енисея» за 6.00. Шансы тульского «Арсенала» на победу оценены коэффициентом 1.64. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.02. (см. все коэффициенты на матч).

По мнению аналитиков, матч получится малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.50, а на ТМ 2,5 гола — за 1.60.

Самые вероятные авторы голов — Федерико Расич (2.24) и Илья Максимов (3.54). Коэффициент на проход туляков — 1.73, а на выход «Енисея» в РФПЛ — 2.23.