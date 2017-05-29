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Букмекеры обновили линию на новый клуб Терри после ухода из «Челси»

29 мая 2017, понедельник. 19:45. Ставки

Легендарный защитник «Челси» Джон Терри покинет лондонскую команду этим летом. Букмекерские компании принимают ставки на клуб, в котором окажется 36-летний футболист к моменту закрытия летнего трансферного окна.

Аналитики считают фаворитом «Борнмут» (2.50), также в числе основных претендентов на Терри называется любой клуб из Китая (5.00), «Брайтон энд Хоув Альбион (6.00) и „Вест Бромвич Альбион“ (7.00). (см. все коэффициенты).

Следом идут варианты «Любой клуб MLS» (11.0), «Кристал Пэлас», «Арсенал» (по 17.0) и «Вест Хэм Юнайтед» (21.0).

Три британца выиграли £ 3,5 тыс., угадав минуту, на которой будет заменён Терри
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Борнмут Брайтон энд Хоув Альбион Вест Бромвич Вест Хэм Юнайтед Кристал Пэлас Джон Терри MLS Китайский футбол коэффициенты Трансферы
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