Red Tiger Gaming предоставит программное обеспечение для bwin и PartyPoker

Компания Red Tiger Gaming заключила сделку по предоставлению игорному холдингу GVC Holdings программного обеспечения для казино и игрового контента, информирует igamingbusiness. Финансовые подробности соглашения не уточняются.

Соглашение охватывает основные бренды GVC, такие как bwin, PartyPoker, PartyCasino и Sportingbet. GVC получит полный набор игр и слотов Red Tiger, каждый из которых будет пополняться ежемесячно. Также компания получит опцию на использование прогрессивных джекпотов Red Tiger.