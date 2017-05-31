888 Holdings прекратит деятельность в Польше с 5 июня

Игорная компания 888 Holdings объявила об уходе с рынка Польши. 888Poker, который является дочерней компанией 888 Holdings, сообщил своим клиентам, что прекратит работу с 5 июня.

На сайте уже заблокирована регистрация новых пользователей. Оператор прекращает деятельность на территории Польши в связи с необходимостью «переоценки бизнеса».

В декабре прошлого года в закон об азартных играх были внесены поправки, запрещающие работу операторам азартных игр онлайн без местной лицензии. Министерство финансов Польши предоставило местным поставщикам интернет-услуг срок до 1 июля, после чего они должны будут начать блокировку всех доменов онлайн-азартных игр, входящих в чёрный список министерства.