Аналитики: мужская сборная России по волейболу победит Аргентину в Мировой лиге

2 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные России и Аргентины. Начало игры — в 19:10 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Аргентины за 5.05. Шансы России оценены в 1.21.(см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, сборной России для победы хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 1.40, а на победу Аргентины с форой "+1,5 сета" — 3.00.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят сухую победу сборной России (2.36). Поставить на победу России 3-1 можно за 3.34.