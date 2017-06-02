Букмекеры: сборная Франции не оставит шансов Парагваю в товарищеском матче

2 июня в товарищеском матче в городе Ренн встретятся сборные Франции и Парагвая. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Парагвая за 13.5. Шансы Франции на победу оценены коэффициентом 1.29. Поставить на ничью можно за 5.70.

Аналитики считают, что матч будет малорезультативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.98, а на ТМ 2,5 гола — за 1.92 (см. все коэффициенты).

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.91. Коэффициент на гол любой команды с пенальти — 5.00.