В принадлежащем экс-зенитовцу Малафееву помещении обнаружено подпольное казино

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила нелегальное казино в помещении, принадлежащем бывшему вратарю «Зенита» и сборной России Вячеславу Малафееву, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, вечером 1 июня следственный комитет Петербурга и оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке сотрудников СОБР зашли в помещение на Корпусной улице, 9, литера А. Там ими были задержаны три крупье, два охранника и пять игроков. В результате были конфискованы 24 игровых автомата, 5 покерных столов и одна рулетка. В кассе был обнаружен миллион рублей.

Во время мероприятий выяснилось, что владельцем помещения является экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, которому принадлежит агентство недвижимости «М16».

Малафеев прибыл на место, дал объяснения, а ему было предложено привезти договор сдачи помещения в аренду.