Согласно котировкам, волейболисты сборной России разгромят Болгарию в Казани

Сегодня, 4 июня, в Казани в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные России и Болгарии. Начало игры — в 19:10 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу Болгарии за 5.90. Шансы России оценены в 1.17.(см. все коэффициенты).

По мнению аналитиков, сборной России для победы хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 1.43, а на победу Болгарии с форой "+1,5 сета" — 2.85.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят сухую победу сборной России (2.17). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.36.