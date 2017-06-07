Юрист: bwin.ru будет работать в соответствии с российским законодательством

Юрист ООО «ПЛ» Мария Лепщикова прокомментировала запуск в России онлайн-букмекера под брендом bwin.ru. на специализированной выставке-форуме по игорному бизнесу Russian Gaming Week.



«Для того чтобы работать в России, они должны приобрести компанию, обладающую российской лицензией. Все лицензиаты работают в соответствии с установленными правилами. Единственное исключение: компании, получившие лицензию до 2010 года, регулируются несколько щадящими требованиями. Но все работают по определённым правилам.



Сейчас на стадии обсуждения находится законопроект о запрете ставок на неспортивные события. Те букмекеры, которые отказались делать целевые отчисления, они, скажем так, спровоцировали движение этого закона. Конечно, эта идея всё равно бы появилась. Но не так скоро", — передает слова Лепщиковой корреспондент «Чемпионата».

bwin начнёт принимать интерактивные ставки в России