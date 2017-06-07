Казанский: на хоккей делать ставки куда проще, чем на футбол

Известный телекомментатор Денис Казанский на специализированной выставке-форуме по игорному бизнесу Russian Gaming Week рассказал о том, как выбирает варианты для прогнозов.

«Выбирая ставки, мы смотрим на топовые события: НХЛ, КХЛ, моя специализация — АПЛ. Ищем варианты, смотрим все матчи и анализируем. Сейчас много сайтов для просмотра статистики. Очень много комментаторов в Англии дают свои прогнозы в СМИ. Часто эти прогнозы сбываются: много голов обычно забивается. А вообще мы стараемся не играть на тех матчах, на которых работаем.

НХЛ, особенно плей-офф, где играются серии, прогнозировать куда проще, чем футбол. Вообще хоккей проще анализировать. Но в хоккее сложнее играть тоталы", — передает слова Казанского корреспондент «Чемпионата».