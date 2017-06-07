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«НТВ-Плюс»: мы всегда готовы сотрудничать с букмекерами

7 июня 2017, среда. 16:02. Ставки

Директор департамента продаж бизнес-рынка оператора спутникового ТВ «НТВ-Плюс» Леонид Парамонов на специализированной выставке-форуме по игорному бизнесу Russian Gaming Week

«Сейчас букмекеры не просто транслируют события, а миксуют, наполняют своим контентом с помощью профессионального оборудования. Пока только в Москве, но такие букмекеры есть, они сотрудничают с нами, мы всегда готовы, открыты к сотрудничеству.

Мы запустили услугу «Мультискрин», которая могла бы позволить букмекеру предоставить клиентам возможность смотреть трансляцию поединка, на который они сделали ставку. Моделей для сотрудничества масса. Белое сотрудничество — отличная возможность для совместного заработка", — передает слова Парамонова корреспондент «Чемпионата».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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НТВ-Плюс
Новости. Ставки
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