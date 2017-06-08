Рожковский: выход bwin на российский рынок положительно отразится на отрасли

Председатель совета директоров Первого ЦУПИС Антон Рожковский прокомментировал приход bwin в Россию.

«Для российского легального беттинг-рынка это, безусловно, событие. Впервые в поле интерактивных ставок пришёл западный букмекер с большой историей, с хорошей репутацией и огромной клиентской базой. Конечно, это на российском спорте отразится положительным образом, повлияет на рост конкуренции, на развитие технологий. Так что всё от этого только выиграют», — сказал Рожковвский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

7 июня в Москве был презентован бренд bwin.ru. Компания в ближайшем времени начнёт приём интерактивных ставок в России. Проект создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co.