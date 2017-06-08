Букмекеры оценили шансы «Химок» победить ЦСКА в 1-м матче финала Единой лиги ВТБ

8 июня состоится 1-й матч финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». Начало — в 19:30 мск.



Букмекеры отдают огромное преимущество ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.14. Шансы подмосковного клуба оценены в 8.90, поставить на ничью после 40 минут матча можно за 20.0.



Ставку на победу «Химок» с учётом ОТ можно сделать за 8.70 (12%), а на победу ЦСКА — за 1.10 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на тотал больше 169,5 очка — 1.70, а на тотал меньше 169,5 очка — 2.18.