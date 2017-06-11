Букмекеры: волейболисты сборной России проиграют Италии в Мировой лиге

Сегодня, 11 июня, в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные Италии и России. Начало игры — в 16:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 1.43. Шансы России оценены в 3.09.(см. все коэффициенты).



Коэффициент на победу россиян с форой "+1,5 партии" — 2.01, а на победу Италии с форой "-1,5 сета" — 1.80.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят поражение сборной России в трёх партиях (3.36). Поставить на победу Италии 3:1 можно за 3.73, коэффициент на выигрыш итальянцев в пяти сетах — 5.20.