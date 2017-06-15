Эксперты оценили шансы клубов Бундеслиги не дать «Баварии» стать чемпионом

Букмекерские компании начали приём ставок на победителя чемпионата Германии по футболу сезона-2017/18.

Аналитики не сомневаются, что титул снова достанется «Баварии» (1.17). Поставить на то, что Бундеслигу выиграет любой другой клуб, предлагают за 4.70 (21,3%) (см. все коэффициенты).

Вслед за мюнхенцами в списке фаворитов идут дортмундская «Боруссия» (7.75) и «РБ Лейпциг» (12.0). Ниже оцениваются шансы «Боруссии» М, «Шальке» и «Хоффенхайма» (по 65.0).

С коэффициентом 100.0 можно поставить на «Вердер» или «Вольфсбург».