Сергеев: для крупных иностранных БК условия выхода на российский рынок приемлемы

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев в комментарии РБК высказал мнение, что для крупных иностранных букмекеров условия выхода на российский рынок не являются критическими.

На данный момент букмекерской компанией в России может быть только юридическое лицо, которое имеет лицензию ФНС на приём ставок. Размер уставного капитала должен составлять не менее 100 млн руб., вносить можно только денежные средства. При этом стоимость чистых активов букмекерской компании должна составлять не менее 1 млрд руб., ещё на 500 млн руб. должна распространяться банковская гарантия.

По словам Сергеева, после анализа рынка и детального юридического заключения у зарубежных игроков не возникнет проблем и с пониманием особенностей местного рынка.

Напомним, 7 июня стало известно, что всемирно известный бренд bwin первым из зарубежных операторов в ближайшем времени начнёт приём интерактивных ставок в России. Проект bwin.ru был создан компаниями GVC Holdings и ООО «Диджитал Беттинг» при поддержке медиахолдинга Rambler&Co. Генеральным директором bwin Россия стал Дмитрий Сергеев.