Генич: Россия победит Новую Зеландию в нерезультативном матче

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.

Ставка: победа сборной России и тотал матча меньше 2,5 гола за 2.81 (см. все коэффициенты на матч)

«Новый стадион. Новый газон. Новая Зеландия. Со старой думаю, справились бы без проблем, а вот что делать с новой, не совсем понятно. Играй в регби — шансов у наших не было бы никаких. А тут футбол, да ещё и с таким экзотическим соперником. Новозеландцы близки по духу к британцам, поэтому и футбол у них в чём-то похожий. Разумеется, с оговорками. Сзади попроще, понадёжнее, а впереди как получится. Плюс стандарты. Конечно, россиянам придётся помучиться, такого соперника голыми руками, как говорится, не возьмёшь. Но кого обыгрывать, если не Новую Зеландии? Да ещё и дома, да и при своих болельщиках…

Игры с Чили и Венгрией внушили сдержанный оптимизм. Осталось всё хорошее перенести в официальные матчи. Сборная России ни разу не играла в Кубке конфедераций, и как мне кажется, больше не сыграет. Трудно поверить, что при нашей жизни Россия выиграет мир или Европу. Настрой запредельный, тут никаких сомнений. Должны выигрывать. Но много этим «крепышам» не забьёшь, поэтому мне видится скромненькая, но сухая победа команды Станислава Черчесова. Думаю, 1:0 или 2:0 — и все будут довольны. К тому же новозеландцы вообще много не пропускают, вон сплошь «низы» катают", — приводит слова Генича сайт БК «Винлайн».

Матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 18:00 мск.