Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Бельгию на ЧЕ-2017

17 июня состоится матч группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу между сборными России и Бельгии. Начало — в 16:00 мск.



Букмекеры отдают огромное преимущество россиянкам и предлагают поставить на победу номинальных хозяек в основное время за 1.36. Шансы Бельгии оценены в 4.06, поставить на ничью после 40 минут матча можно за 16.0.



Ставку на победу Бельгии с учётом ОТ можно сделать за 3.88, а на победу России — за 1.30 (см. все коэффициенты).



Коэффициент на тотал больше 126,5 очка — 1.89, а на тотал меньше 126,5 очка — 1.97.