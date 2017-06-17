Прогноз Нагучева на Россия — Новая Зеландия: второй тайм наиболее результативный

Спортивный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.

Ставка: второй тайм наиболее результативный за 2.10 (см. все коэффициенты на матч)

«Сборная России на крупных турнирах часто стартует не очень уверенно. Особенно это касается первых таймов. И ЧМ-2014 и на Евро-2016 оба стартовых матча сборной России завершились со счётом 1:1. И в обоих случаях во втором тайме было забито больше голов, чем в первом. Поэтому мне кажется, что тоже самое произойдёт и в матче со сборной Новой Зеландии. С той лишь разницей, что тут-то мы уже абсолютные фавориты. Хотя бы потому что хозяева.

Думаю, что в первом тайме будет ничья, а во втором что-то произойдёт. Но прогнозировать победу сборной России я не рискну. Потому что это сборная России. Поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого", — приводит слова Нагучева сайт БК «Лига Ставок».

Матч Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Начало — в 18:00 мск. Вы можете получить бесплатную ставку в размере 500 рублей на этот матч.

