Уорд — Ковалёв: букмекеры назвали фаворита реванша

Завтра, 18 июня, в Лас-Вегасе состоится поединок между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уордом (31-0, 15 КО) и бывшим обладателем этих титулов Сергеем Ковалёвым (30-1-1, 26 КО).

Букмекеры отдают минимальное преимущество Ковалёву (1.89). Поставить на Уорда предлагают за 2.07, коэффициент на ничью — 21.0 (см. все коэффициенты).

Аналитики убеждены, что бой продлится как минимум 11 раундов: коэффициент на ТБ 10,5 раундов — 1.26, а на ТМ 10,5 раундов — 3.70.

Ковалёв и Уорд впервые встречались в ноябре 2016 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал американец.



«Чемпионат.com» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка Андре Уорд — Сергей Ковалёв. Она начнётся в 4:30 по московскому времени.