Согласно котировкам, волейболисты сборной России разгромят Иран в Мировой лиге

18 июня в матче Мировой лиги по волейболу сыграют сборные России и Ирана. Начало игры — в 18:25 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу Ирана за 4.74. Шансы России оценены в 1.23.(см. все коэффициенты).



По мнению аналитиков, сборной России для победы хватит четырёх сетов: коэффициент на победу россиян с форой "-1,5 партии" — 1.53, а на победу Ирана с форой "+1,5 сета" — 2.50.



Наиболее вероятным результатом матча букмекеры видят сухую победу сборной России (2.68). Поставить на победу России 3:1 можно за 3.32.