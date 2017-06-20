Бартон: в глазах FA я расист, бьющий фанатов ногами и кусающий других игроков

Полузащитник Джой Бартон, которого Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на полтора года за нарушение правил организации, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, выступил с критикой в адрес FA.

«Они наказали меня так строго, потому что хотят продемонстрировать миру и покупающим ТВ-права компаниям, что здесь очень чистый футбол. Люди, которые работают на букмекерские компании, сказали мне, что именно этот фактор был ключевым. На самом деле FA не заинтересована в борьбе со ставками. И им не решить эту проблему, тем более если вспомнить, что Ladbrokes остаётся их партнёром. Потому что игроки всё равно думают: «Я не делаю ничего неправильного».

Мне доводилось находиться в раздевалках вместе с игроками, которые ставили по сто тысяч фунтов на всякие безумства. Сто тысяч одной ставкой! Это страшно. Я видел футболистов, которые играли на ЧМ, но и близко не испытывают такой эйфории, как от ставок на скачки.



Пять-шесть раз за год мы слышим: «Это случится, это случится, этот матч будет договорным». Да, именно это и происходит, если вы позволяете людям не платить игрокам зарплату на протяжении нескольких месяцев. Люди просто отчаиваются. Договорные матчи — зло, которое FA не замечает.

Луис Суарес оскорбляет Патриса Эвра на расовой почве, потом кусает Джорджо Кьеллини. Джон Терри оскорбляет Антона Фердинанда на расовой почве. Суарес получает дисквалификации на 8 и 10 матчей соответственно. Терри получает 4 игры. Всего — 22.

Эрик Кантона за кунг-фу удар болельщика получает дисквалификацию на девять месяцев — это 48 игр. А я получаю все эти наказания разом. Я бью болельщика ногой, оскорбляю двух игроков на расовой почве, а ещё одного кусаю. FA видит это так. И лишает меня футбола на полтора года», — цитирует Бартона The Times.