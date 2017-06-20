Игрок угадал пять ничейных исходов и выиграл 115 тыс. со ставки в 50 рублей

Клиент БК «Фонбет» верно угадал сразу пять ничейных исходов в восьми футбольных матчах, а ещё в двух — команду, которая забьёт второй гол. И стал богаче на 115 тыс. рублей.



«Опытные игроки знают, что без ничьих не обходится ни один длинный экспресс. Но и пять ничьих сразу выпадают довольно редко. Однако у нашего клиента всё получилось. Кроме того, он дважды угадал, что второй гол забьют „Хускварна“ в игре с „Утсиктенсом“ и „Аль-Футуа“ во встрече с „Аль-Мохафазой“. А ещё у него сыграл тотал меньше 2,5 гола.



Причём матчи были выбраны не из популярных чемпионатов, а из таких, как второй и высший шведский дивизионы, молодёжный дивизион Швейцарии, чемпионаты Северной Ирландии, Сирии, Эквадора, Индии и даже женский чемпионат Финляндии.



Коэффициенты были высокими — только в одном случае он получился ниже 2.3 — 1.95. Общий же составил 2306.28. Поставив 50 рублей, игрок получил на руки 115 314 рублей», — сказали в пресс-службе компании «Чемпионату».